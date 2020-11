Verstappen nervt Langeweile

Den Weg in die Geschichtsbücher hat er längst geschafft - auch wenn die Leistungen nicht immer so anerkannt werden wie die von Schumacher. „Um ehrlich zu sein: 90 Prozent der Fahrer würden in diesem Auto gewinnen“, sagte Red-Bull-Konkurrent Max Verstappen zuletzt. Die Aussage diente nicht dazu, Hamiltons Leistungen zu schmälern, aber den Niederländer nervt die Langeweile in der Formel 1. „Er ist ein großartiger Fahrer, aber dieses Auto ist einfach so dominant“, sagte der WM-Dritte.