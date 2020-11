Die einen sehen es als Klamotte, die anderen als Meisterwerk des Unterhaltungskinos: „Kevin - Allein zu Haus“ mit Macaulay Culkin als kleiner Bub, den die Familie bei der Abreise in den Weihnachtsurlaub vergisst. Vor 30 Jahren kam die Komödie zu Weihnachten in den USA ins Kino, in der deutschsprachigen Schweiz startete der Weihnachtsfilm am 19. Dezember 1990, in Deutschland erst nach dem Fest - am 17. Jänner 1991 - und in Österreich dann am 18. Jänner ‘91.