Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verringerte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in der ersten Teil-Lockdown-Woche um sieben Prozent, wie der wöchentliche BIP-Indikator der Nationalbank ausweist - schon in den Wochen vor den Verschärfungen lag der Wert bei einem Minus von 2,3 Prozent. In den Monaten März und April betrug dieser noch bis zu 25 Prozent.