An Weiterfahrt gehindert

Zum Konflikt kam es in der Nacht auf den 23. Juni in der U-Bahn-Station Karlsplatz. Die Securitys trafen den Mann ohne Mund-Nasen-Schutz an und wiesen ihn daraufhin auf die Maskenpflicht hin. Es kam zu einer Auseinandersetzung, die Wachleute schritten schließlich mit Körpereinsatz ein und hinderten den Betroffenen an der Weiterfahrt. Der Fahrgast bzw. sein Anwalt machten den Fall im Juli öffentlich und wollten die Securitys gerichtlich belangen.