Passiert ist der Unfall am Freitag im Grazer Frühverkehr: Ein 49-jähriger PKW-Lenker aus der Landeshauptstadt wollte bei der Kreuzung Petersgasse - Moserhofgasse gerade aus stadtauswärts fahren. Er hat an der Kreuzung zwar angehalten, beim Losfahren dann aber die Radfahrerin offenbar übersehen. Eine Kollission konnte beide zwar durch eine Notbremsung verhindern. Die junge Frau stürzte jedoch über den Lenker ihres Fahrzeugs auf die Straße und erlitt schwere Verletzungen an der Schulter. Sie wurde vom Roten Kreuz ins LKH-Univ. Klinikum Graz gebracht.