Kult-Duo mit Wurz

Üblicherweise begrüßt Hausleitner gemeinsam mit seinem „Co“ Alex Wurz die Zuseher, in dieser Saison übrigens nicht direkt am Rennort, sondern - Corona-bedingt - aus dem ORF-Studio in Wien. Das Duo genießt inzwischen Kultstatus. Lacht es zu Sendungsbeginn einmal nicht in die Kamera an, mutet es reichlich ungewohnt an.