Aktuell 51 Intensivpatienten in Tirol

In Tirol befanden sich mit Stand Freitagvormittag 343 Covid-Patienten in Spitalsbehandlung. Zusätzlich zu diesen bereits belegten Betten wurden 106 weitere Betten, davon 89 auf Normal- sowie 17 auf Intensivstationen, explizit für Corona-Patienten freigehalten. In ganz Tirol stehen insgesamt bis zu 200 Intensivbetten für alle Patienten zur Verfügung. 132 davon waren belegt, davon 51 mit Corona-Patienten. Der limitierende Faktor sei aber nicht die Bettenkapazität, sondern das Personal, hieß es.