Sieben-Tages-Inzidenzen in vielen Bezirken über 1000er-Marke

Mehrere Bezirke wiesen Sieben-Tages-Inzidenzen von mehr als 1000 auf. Die meisten gab es mit vier in Oberösterreich, in Rohrbach betrug die Sieben-Tages-Inzidenz 1474,9, in Urfahr-Umgebung waren es 1158,1, in Eferding 1073 und in Freistadt 1036,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Tirol und Salzburg hatten jeweils einen Bezirk mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 1000. In Schwaz gab es zuletzt 1226,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, in Tamsweg waren es 1012,3. Den geringsten Wert verzeichnete übrigens das Große Walsertal in Vorarlberg. Hier lag die Sieben-Tages-Inzidenz bei 146,2.