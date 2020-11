Kosten für Hotelbuchung rückerstattet

Bereits im Februar dieses Jahres hatte Fritz W. aus Wien über eine Reise-Plattform einen Urlaub in Spanien für Mai gebucht. Leider musste die Reise dann aufgrund der Corona-Pandemie storniert werden. Herr W. wandte sich an die Reise-Plattform und bat um die Rückerstattung der Hotelkosten. Diese verwies den Wiener an das Hotel. „Von dort habe ich nie eine Antwort erhalten“, so der Leser verzweifelt. Wir haben uns an Booking.com gewandt und doch noch eine gute Nachricht erhalten. Die Kosten werden nun an Herrn W. zurückerstattet.