Ferrari-Liebe ein Leben lang

Vettel will sich anscheinend schön von Ferrari verabschieden, in einem Interview an „Corriere Dello Sport“ sagte der Deutsche, dass er „Ferrari sein ganzes Leben lang lieben wird“. Vor einigen Wochen am Nürburgring präsentierte er einen Helm zu Ehren von Rennlegende Michael Schumacher. Und jetzt in der Türkei setzt er ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt. Und gegen Diskrimination.