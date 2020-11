Die Kärntner Linien entwickeln sich laufend weiter, um Menschen verlässlich miteinander zu verbinden. Deshalb geht es im S-Bus sicher von Griffen über Völkermarkt nach Klagenfurt sowie von Ferlach durch das Rosental nach Villach. Zusätzlich wird das S-Bus-Netz nach dem Fahrplanwechsel von Feldkirchen nach Klagenfurt und von Kötschach-Mauthen nach Hermagor erweitert. Schnell, komfortabel, überregional und direkt - das dürfen sich alle Öffi-Nutzer vom neuen S-Bus-System erwarten, das schrittweise umgesetzt wird. S-Busse schaffen direkte und schnelle Verbindungen zwischen zentralen Ortschaften über die Verkehrsregionsgrenzen hinweg und sind eine wichtige Ergänzung zum S-Bahn-Netz. Von dem ausgearbeiteten S-Bus-Konzept der Kärntner Linien profitieren besonders Berufspendler. Die Auswahl der Haltestellen und die Taktung ist an ihre Bedürfnisse angepasst. Das bedeutet, direkte und umstiegsfreie Routen sichern verkürzte Fahrzeiten und erhöhen so den Komfort. Bequeme Sitze, W-Lan und Steckdosen garantieren den Fahrgästen zusätzlich eine komfortable Fahrt an das gewünschte Ziel. Noch mehr Vorteile wie keine lästige Suche nach einem geeigneten Parkplatz, bargeldloses Bezahlen sowie die effiziente Schonung der Umwelt runden die sichere Fahrt in den Schnellbussen der Kärntner Linien ab.