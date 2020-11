Hachiku - I’ll Probably Be Asleep

Die Schönehit des Reisens. Fernweh, Aufbruch, Grenzenlosigkeit - wunderschöne Begriffe, die für uns alle für einige Zeit leider nicht mehr greifbar sind. Das Gefühl des ständigen Unterwegsseins kennt Anika Ostendorf bestens. Die gebürtige Amerikanerin verbrachte einen Teil ihrer Kindheit in Köln, wohnt mittlerweile aber mit ihrer Lebensgefährtin in Melbourne ist am Label der famosen Courtney Barnett. „I’ll Probably Be Asleep“ ist nun das heiß ersehnte Debütalbum der juvenilen Dream Popperin, die in Songs wie „Busy Being Boring“, „You’ll Probably Think This Song Is About You“ oder „Shark Attack“ gar keine Anstalten macht, den Ozean feiner Klänge verlassen zu wollen. Mit viel Hall, träumerischer Instrumentierung und unendlich Gefühl schwimmt sie durch die Songs und hinterlässt dabei ein Gefühl der inneren Zufriedenheit. Ein Album wie ein Wachtraum. 7,5/10 Kronen