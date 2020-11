Die Organisation des Datenschutzaktivisten Max Schrems, „noyb“, hat wegen eines „schwerwiegendem Datenlecks“ bei einem Wählerverzeichnis in Malta eine Beschwerde gegen das verantwortliche IT-Unternehmen bei der maltesischen Datenschutzbehörde (IDPC) eingereicht. Das gab die NGO am Freitag bekannt. Bei einer Verurteilung droht der Firma C-Planet IT Solution eine Strafe von bis zu 20 Millionen Euro.