Der erste Fall sei vor zwölf Tagen aufgetreten. „In Summe waren es 17 Tänzerinnen und Tänzer, die im Zuge unserer regelmäßigen Testungen ein positives Ergebnis hatten“, bestätigte Schläpfer gegenüber der APA. Alle Betroffenen hätten sich in Quarantäne begeben, wobei ein Großteil kommende Woche wieder an den Proben teilnehmen könne. Bei diesen werde täglich mittels Schnelltest getestet, hieß es. Schließlich hat man bereits mit den Bühnenproben für die auf 4. Dezember geschobene Premiere von „Mahler, Live“ begonnen, der ersten Arbeit von Neo-Direktor Schläpfer als Choreograf in Wien.