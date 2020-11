Faltbar, bequem und ausdauernd

Für den Transport - passendes Textilsackerl liegt bei - lässt sich der Supreme On platzsparend zusammenfalten, Teufels On-Ear trägt im Rucksack oder in der Tasche also nicht auf. Die Akkulaufzeit beziffert Teufel mit bis zu 30 Stunden, was sich mit unseren Erfahrungen deckt. Im Test musste der Kopfhörer bei mehrstündiger täglicher Nutzung erst nach einer Woche Strom tanken, in der Praxis hängt die Akkulaufzeit dabei auch von der Lautstärke und der Übertragungsqualität ab. Hochauflösendes AptX bzw. AAC kann die Laufzeit verringern.