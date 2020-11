In Indien steht das Lichterfest Diwali an, das für Hindus so wichtig ist wie hierzulande Weihnachten. Im Zentrum des Fests stehen viele kleine Lichter, die heutzutage häufig als günstige LED-Lampen aus China kommen. Aber wegen verschärfter Spannungen zwischen Indien und seinem Nachbarland China wirbt Indiens Behörde zum Schutz der im Land heiligen Kühe jetzt stattdessen für Lichter aus Kuhmist.