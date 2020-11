Gegen Ronaldo

In der Gruppe mit Weltmeister Frankreich, Ex-Weltmeister Deutschland und dem regierenden Europameister Portugal dürfen die Ungarn im kommenden Juni gegen die Franzosen und Iberer in Budapest antreten. Auf die Deutschen treffen sie in München. „Mein Traum als Kind war es immer, einmal gegen Ronaldo zu spielen. Das geht jetzt in Erfüllung“, sagte Szoboszlai. Sein Einsatz war nach den vermeintlich positiven Corona-Tests bei Salzburg zu Wochenbeginn noch mehr als unsicher gewesen. Ungarns Sport-Tageszeitung „Nemzeti Sport“ titelte in Anlehnung an einen englische Fangesang: „Der Fußball kommt nach Hause!“