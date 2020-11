Im strukturschwachen Lungau ist Salzburg ein weiterer Schritt zur Erhaltung des ländlichen Raums gelungen. In der Gemeinde Tamsweg im Lungau wurde der Keuschingweg in steilem, geologisch schwierigem Gelände fertiggestellt. Beim Güterweg Hinterlasaberg ist die Sanierung noch in vollem Gange. Zwei Drittel der Kosten trägt die Europäische Union, Interessenten der Projekte und die Gemeinde sind mit jeweils knapp unter einem Fünftel finanziell beteiligt.