Erhöhung von Schutzmnaßnahmen

Besser als die Schließung der Schulen sei eine Erhöhung der Schutzmaßnahmen und Hygienebestimmungen in den Schulen. Kaiser: „Ich appelliere nachdrücklich an die Österreichische Bundesregierung, allen voran an den Bundeskanzler, den Gesundheitsminister und den Bildungsminister, sich der Verantwortung dieser Generation gegenüber bewusst zu sein, und von einem Lockdown im Schulbetrieb Abstand zu nehmen.“