Über „GCOTY“:

Die Jury German Car of The Year (GCOTY) besteht aus 18 im deutschsprachigen Raum aktiven Motorjournalisten, darunter „Krone“-Redakteur Stephan Schätzl. Unterstützt wird sie vom Beratungsunternehmen Cision sowie den Unternehmen Bridgestone, KST Motorenversuch und ZF Friedrichshafen. Als Kriterium in den preisabhängigen Kategorien gilt jeweils der Preis am deutschen Markt.