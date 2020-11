Auch für die Bischofskonferenz stellen sich nach dem Anschlag in Wien mehrere Fragen, heißt es in einer Erklärung nach der - wegen der Coronapandemie per Videokonferenz abgehaltenen - Vollversammlung. Diese seien von den staatlichen Institutionen nun umfassend zu klären. „Ein Anschlag wie dieser will immer die Gesellschaft als Ganzes und unser Zusammenleben spalten und zerstören“, heißt es in der Erklärung.