Verlängerung in Paris

In dem Brief schreibt Sylvie, die von der Schauspielerin Leroy-Beaulieu gespielt wird: „Wir schreiben, um Ihnen bedauerlicherweise mitzuteilen, dass Emily Cooper für längere Zeit in Paris bleiben muss. Trotz ihrer zu selbstbewussten Art und mangelnder Erfahrung im Luxusgütermarketing hat sie es dennoch geschafft, einige unserer schwer zu beeindruckenden Kunden während ihrer kurzen Zeit bei Savoir zu bezaubern. Nennen Sie es Glück oder amerikanischen Einfallsreichtum - ich neige zu ersterem - ihre Ergebnisse sind beeindruckend. Wir hoffen, dass Emily durch die Verlängerung ihrer Zeit in Paris die Beziehungen, die sie bereits aufgebaut hat, weiter ausbauen, tiefer in unsere Kultur eintauchen und vielleicht ein paar Worte des grundlegenden Französisch aufgreifen wird. Wir werden gemeinsam mit Ihnen daran arbeiten, in ihrem Namen eine Arbeitserlaubnis zu beantragen, um ihre Zeit hier zu verlängern. Wir lieben es, Emily in Paris zu haben! Aber bitte lassen Sie sie das nicht wissen.“