Setzt sich gegen böse Gerüchte zur Wehr

„Es gibt Leute in den sozialen Medien, die sagen ,Oh, okay, du hast abgenommen und jetzt bekommst du einen heißen Freund’“, verriet Wilson jetzt im Interview mit „E!Online“ - und stellte klar: „Dazu möchte ich ihnen sagen, dass ich mit Jacob schon liiert war, als ich noch auf meinem Höchstgewicht war.“