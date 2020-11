Mit der „Game & Watch“-Konsole erschien 1980 der erste Handheld von Nintendo in Japan. Dieses Stück Geschichte könnten Videospiel-Fans nun in neuer Form erleben, verspricht der Hersteller. Auf der neuen, goldfarbenen „Game & Watch“-Konsole lassen sich gleich mehrere Titel spielen: „Super Mario Bros.“, „Super Mario Bros.: The Lost Levels“ sowie das Geschicklichkeitsspiel „Ball“ im „Super Mario“-Look.