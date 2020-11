Eine 80-jährige Fichte aus Hintersee soll es werden. Der gut 27 Meter hohe Baum befindet sich in der Nähe der Königsbergalm und wird von der Gemeinde Hintersee gespendet. Baumschnitt, Transport und Aufstellung am Residenzplatz erfolgt durch die Salzburger Berufsfeuerwehr und das Gartenamt der Stadt Salzburg. Am Montag soll die Fichte gefällt werden.