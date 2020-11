Was mit Elvis Presley funktioniert hat, wird auch mit Johnny Cash klappen. Das dachten sich wohl die Verantwortlichen bei Sony Music und ließen Hits der Countrylegende in orchestrale Arrangements packen. Es liegt wohl nicht zuletzt an Sohn John Carter Cash, der in das Projekt involviert war, dass das unlängst erschienene Album „Johnny Cash And The Royal Philharmonic Orchestra“ würdevoll klingt.