3833 Infizierte in Kärnten

Aktuell sind 3833 Personen in Kärnten mit dem Coronavirus infiziert. Derzeit befinden sich 274 Corona-Infizierte in Kärnten in medizinischer Betreuung, 252 stationär und 22 intensiv. Von gestern auf heute hat es außerdem einen weiteren Todesfall gegeben - insgesamt werden nun 58 corona-bedingte Todesfälle in Kärnten gemeldet. Seit Beginn der Pandemie wurden 7628 Fälle bestätigt.