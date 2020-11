Eine Munitionsbergungsfirma hatte die Polizei am Nachmittag gegen 15.15 Uhr alarmiert. Beim Treppelweg in der Lobau waren die Mitarbeiter auf eine Fliegerbombe gestoßen. Polizisten sperrten daraufhin den Bereich rund um den Fundort ab und „alarmierten ein sprengstoffkundiges Organ der Wiener Polizei sowie den Entminungsdienst des Verteidigungsministeriums“, berichtete Polizeisprecher Marco Jammer am Freitag.