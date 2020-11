Die Bilanz nach der Saisonunterbrechung sieht beim 1. Wiener Neustädter SC nicht rosig aus. Die Burgemeister-Elf liegt mit nur vier Punkten aus sieben Spielen am Tabellenende der Regionalliga Ost. Vorstand Rainer Spenger war bei uns in der Sendung am Donnerstag zu Gast. Wie man das Ruder bei den Niederösterreichern herumreißen will? Es müssen in der Wintertransferzeit einfach neue Offensiv-Kräfte zum Klub gelotst werden. Das Interview kann man sich oben im Video anschauen.