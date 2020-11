Im gesamten Bundesland wurden heuer 1.390 Zugänge in Fachkräfte-Ausbildungen gezählt. Dieser Wert soll für 2021 um stattliche 45 Prozent auf 2.020 erhöht werden. Ein spezielles Augenmerk werde dabei auf Chancengleichheit für Frauen gerichtet, etwa durch Qualifizierung in technischen Berufen, aber auch durch die Möglichkeit der Absolvierung einer Lehre in Teilzeit, bei der Wochenstunden verkürzt und gegebenenfalls die Gesamtdauer der Lehre ausgedehnt werden kann, wodurch eine Lehre auch für Personen mit Betreuungspflichten leichter in Frage kommt. Selbstverständlich hat nicht jede Qualifizierungsaktivität einen Lehrabschluss zum Ziel. Oft ist eine Ausbildung vorhanden und bedarf nur einer Aktualisierung oder Ausweitung der Kompetenzen, zum Beispiel in Richtung Digitalisierung.