Man habe ihr daraufhin geraten, „Eizellen einfrieren zu lassen oder andere Optionen zu erwägen“, so Emma Roberts. Die Diagnose habe sie fassungslos gemacht. „Es fühlte sich so dauerhaft an und seltsamerweise hatte ich das Gefühl, etwas falsch gemacht zu haben,“ erzählte die „Holidate“-Darstellerin, die auch verriet, dass es immer ihr Traum gewesen sei, recht früh eine Familie zu gründen.