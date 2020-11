In Großbritannien und den USA hätten im Verlauf der Pandemie 47 bzw. 50 Prozent der Beschäftigtem im Home-Office gearbeitet, in Deutschland waren es im Frühling zeitweise sogar 67 Prozent. Diese Gruppe - bzw. die Betriebe, in denen sie beschäftigt ist - sollte nun ihren Beitrag zur Bewältigung der Krise leisten, heißt es in dem Papier. Das sei eine Frage der Solidarität mit jenen Personen, die in der Krise nicht ins Home-Office ausweichen konnten und oft Gesundheitsrisiken in Kauf nahmen, um systemrelevante Berufe auszuüben.