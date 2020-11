UNO fordert Zugang für humanitäre Hilfe

Die Vereinten Nationen appellierten unterdessen an die Regierung in Addis Abeba, einen „sofortigen und ungehinderten“ Zugang für humanitäre Hilfe in Tigray zu ermöglichen. Darüber führe die UNO-Beauftragte in dem ostafrikanischen Land Gespräche mit der Regierung, teilte ein UN-Sprecher mit. Das UN-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) sprach von allein 11.000 Menschen, die wegen der etwa einwöchigen Kämpfe in den benachbarten Sudan geflohen seien.