Positive Antigen-Tests werden anerkannt

Die neue Strategie soll vor allem zu einer Entlasung der Behörden beitragen. „Eine weitere Erleichterung in der Teststrategie ist die Anerkennung von positiven Antigen-Tests bei symptomatischen Personen ohne nachfolgenden PCR-Test", fährt Bogner-Strauß fort. Beim Roten Kreuz begrüßt man die neue Regelung: „Durch diesen Schritt können wir uns besser auf die Testung der Verdachtsfälle und Risikogruppen in Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie Schulen konzentrieren. Jede Kontaktperson die Symptome zeigt, kann sich sofort bei 1450 melden und wird dann ebenfalls als Verdachtsfall getestet. Jene Kontaktpersonen, die aufgrund der Neuregelung nicht mehr zu einem Test kommen, erhalten von uns die notwendigen Informationen per SMS", sagt Peter Hansak, Landesrettungskommandant, Rotes Kreuz Steiermark.