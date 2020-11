Bessere wäre es, wenn Sohn William später direkt Elizabeth II. auf den Thron folge, so die „Königin der Herzen“. Drei Jahre lang lebte Diana damals schon von ihrem Mann getrennt, der eine lange Affäre mit Camilla Parker Bowles hatte. „Ich will keine Scheidung“, sagte Diana in dem BBC-Interview am 20. November 1995. Sie wolle aber Klarheit. „Ich warte auf die Entscheidung meines Mannes über den Weg, den wir einschlagen sollen.“ War Camilla der Grund für das Scheitern ihrer Ehe? „Nun, wir waren zu dritt in unserer Ehe. Das war ein bisschen viel“, sagte die Prinzessin.