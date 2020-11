Nach der Terrornacht in Wien werden gegen 21 mögliche Mittäter Ermittlungen geführt - zehn von ihnen sitzen bereits in Untersuchungshaft. Weiterhin weiß man nicht, wie der Attentäter, der 20-jährige Kujtim F., vor dem Anschlag mit vier Toten und 23 zum Teil schwer Verletzten in die Wiener Innenstadt gekommen ist. Ausgeschlossen könne mittlerweile aber werden, dass er mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreiste, heiß es bei einer Pressekonferenz am Freitag zum aktuellen Ermittlungsstand.