Bargeld, Brillen, Schmuck, Dokumente

Kriminell aktiv war der 31-Jährige von November 2019 bis Juli 2020. Tatorte lagen im Raum Pöchlarn (Bezirk Melk), aber etwa auch in Tulln und Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf). Mitgehen ließ er unter anderem Bargeld, Brillen, Schmuck sowie Dokumente. Die Handschellen klickten für den Rumänen am 19. Oktober am Wiener Hauptbahnhof.