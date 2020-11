Die argentinische Nationalmannschaft ist auf ihrem Weg zur Fußball-WM 2022 in Katar erstmals leicht aus dem Tritt geraten. Nach zwei Siegen zum Auftakt kamen Lionel Messi und Co. gegen Paraguay am Donnerstagabend in Buenos Aires nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Messis vermeintlicher Siegtreffer zum 2:1 (72.) wurde dabei nach Videostudium zurückgenommen, weil ihm ein Foulspiel vorausgegangen war.