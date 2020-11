Mäharbeiten am Steilhang und andere Herausforderungen, die das Leben in den Bergen so mit sich bringt, bietet die neueste Erweiterung für astragons „Landwirtschafts-Simulator 19“, „Alpine Landwirtschaft“. Das Add-on bietet neben einer komplett neuen Karte mehr als 30 neue Maschinen und Werkzeuge und ist ab sofort für PC/Mac, PS4 und Xbox One als eigenständige Erweiterung sowie im Rahmen des Season Pass und der Premium-Edition erhältlich. Wir zeigen den Trailer.