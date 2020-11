Viele Smartphone-Nutzer setzen bei der Archivierung ihrer Handyfotos auf Googles Photos-Dienst. Der bietet, wenn man Bilder nicht in allerhöchster, sondern nur hoher Qualität sichern will, unlimitierten Speicherplatz und kann viele KI-Tricks, die bei der Verwaltung der Fotosammlung helfen. In einem halben Jahr ist aber Schluss mit dem Gratis-Fotoarchiv in der Cloud. Ab diesem Zeitpunkt will Google Geld für die Lagerung größerer Fotosammlungen.