Schöner Erfolg bei der Nachzucht von Waldrappen in Rosegg: Erstmals haben die in unseren Breiten vom Aussterben bedrohten Vögel keinen menschlichen Begleiter auf ihrem Flug in den Süden gebraucht. Während man die Vögel in den Jahren zuvor mit einem Fluggerät Richtung Italien lotsen hatte müssen, hat diesen Job heuer ein erfahrener Waldrapp für vier junge Artgenossen übernommen.