Die Idee hatte zuletzt LBL-Chef Manfred Kölly wieder ins Spiel gebracht: Um die leeren Kassen aufzubessern, sollen 30 Millionen Euro von den Rücklagen an die Orte – denen der Verband quasi gehört – zurückfließen. Jetzt soll dies in die Tat umgesetzt werden, wenn auch im kleineren Ausmaß. Fünf Millionen Euro sollen an die Mitgliedsgemeinden gehen, teilte ÖVP-Klubobmann Markus Ulram mit. 1,5 Millionen in Form von Dienstleistungen und 3,5 Millionen Euro als Cash. Einen Vorstandsbeschluss gebe es bereits, die Vollversammlung müsse noch zustimmen, so Ulram. Für ihn ein wichtiger Schritt: „Da das Land säumig ist, greifen die Gemeinden zur Selbsthilfe“, meint der Klubchef.