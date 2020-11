„Sicherheit in stürmischen Zeiten“ lautet das Motto für das Budget 2021. Das Land will trotz der durch Corona angespannten Finanzsituation investieren, um den Wirtschaftsmotor am Laufen zu halten, wie Landeshauptmann Hans Peter Doskozil bei seiner Budgetrede betonte. Eine Neuverschuldung steht bevor, an Leitprojekten wie dem Mindestlohn soll dennoch festgehalten werden.