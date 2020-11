Zwei Großeinsätze für die steirischen Feuerwehren in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. In Ratten stand ein Einfamilienhaus in Brand - in Graz-Jakomini brach in den Büroräumlichkeiten eines Metallverarbeitungsbetriebs Feuer aus. Verletztu wurde bei beiden Bränden zu Glück niemand.