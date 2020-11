Die Corona-Zahlen steigen rasant, die Bundesregierung ordnet neue Maßnahmen an – und in den Bussen? Da stehen Schüler oft dicht gedrängt. Abstand halten ist kaum möglich. Es fehlt an Bussen und Finanzmitteln. Die amtliche Hürde: Drei Kinder unter 14 werden nur als zwei Fahrgäste gezählt, unter Sechsjährige gar nicht.