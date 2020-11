Seine Beobachtungen hatte der Bauer per Zufall gemacht. Am frühen Nachmittag war er Zeuge, wie in einem Waldstück außerhalb von Lutzmannsburg zwei rote Autos vorgefahren sind. Von weitem sah der Landwirt mehrere Verdächtige, die zugestiegen sind. Dann machten sich die Pkw aus dem Staub. „Die Fremden, die abgeholt worden sind, dürften Flüchtlinge gewesen sein“, so der erste Eindruck des Bauern. Er rief die Polizei. Laut seinen Angaben soll es sich bei den Autos um Taxis mit Salzburger Kennzeichen gehandelt haben. Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet. Die Suche blieb allerdings ohne Ergebnis.