Der SoundBeamer 1.0 arbeitet dafür mit Ultraschallwellen und Beamforming, um den Schall direkt außerhalb der Ohren zu platzieren. Ein in die Hardware integriertes 3D-Erfassungsmodul lokalisiert und verfolgt die Position der Ohren des Hörers in Echtzeit, wobei die Ultraschallwellen zu kleinen Schalltaschen direkt außerhalb der Ohren zusammenlaufen. Hier könne der Sound wieder als normale akustische Schallwelle gehört werden, ohne andere zu stören, so Noveto auf seiner Website und verspricht, dass es die 3D-Erfassung erlaube, die Töne unabhängig von der Kopfbewegung überall im Raum zu erleben.