Nächster Corona-Höchstwert in Österreich: Innerhalb der vergangenen 24 Stunden sind insgesamt 9586 Neuinfektionen (Stand Freitag, 9.30 Uhr) registriert worden. In vier Bundesländern wurde die 1000er-Marke überschritten, zwei von ihnen kratzten sogar knapp an der 2000er-Grenze. Österreichweit starben seit Donnerstag 53 weitere Menschen.