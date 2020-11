Kritische Momente erlebten offenbar Mitarbeiter im Outlet-Center in Parndorf. „Vor allem am vergangenen Samstag musste ich mich um meine Gesundheit sorgen. Es war die Hölle los, ich fühlte mich in das Jahr 2019 zurückversetzt, als es noch kein Covid-19 gab“, sagt eine Angestellte. Viele Kunden hätten sich mitten im Trubel nicht an die Hygienevorschriften und Abstandregel gehalten.