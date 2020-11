Nachdem die Nachrichtenagentur AP und der TV-Sender Fox News Joe Biden bereits vergangene Woche in der Wahlnacht zum Gewinner in Arizona erklärt hatten, zogen am Donnerstagabend (Ortszeit) auch die Sender NBC News und CNN nach. In dem Bundesstaat im Südwesten der USA ging es um elf Wahlleute. Lange galt Arizona als traditionell republikanisch: Seit 1952 haben dort fast immer republikanische Präsidentschaftskandidaten gewonnen. Die Ausnahme machte das Wahljahr 1996, als der Demokrat Bill Clinton dort den Sieg holte - und nun offenbar auch das Wahljahr 2020.